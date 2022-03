Summer Palets Fest Lanrivain Lanrivain Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanrivain Côtes d’Armor Nouvelle édition 2022 du festival Summer Palets Fest Ouverture du site à 12h TOURNOI DE PALETS

Dès 12h, en équipe de deux. Sur des planches éco-friendly, le tournoi rassemblera jusqu’à 128 équipes en doublette. Art de rue avec Kiltaclou, déambulation punk délirante CONCERTS

De la World Music à l’électro, en passant par el hip hop festif, des concerts, des DJsets et de l’art de rue, avec Sidi Wacho, Tambour battant, Lidiop, Yélé. DJ Set en plein air

Avec Selecta Antwan, Fat to the flax, Gum, Alban Rootsy Restauration sur place.

