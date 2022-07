Summer of Pourrain 2022 Pourrain Pourrain Catégories d’évènement: Pourrain

Yonne

Summer of Pourrain 2022 Pourrain, 27 août 2022, Pourrain. Summer of Pourrain 2022

8 Rue du 24 Août 1944 Parc du Domaine de l’Ocrerie Pourrain Yonne Parc du Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944

2022-08-27 14:00:00 – 2022-08-27 02:00:00

Parc du Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944

Pourrain

Yonne Pourrain Programme du SUMMER OF POURRAIN 2022 : 14 h 00 Atelier Zéro Déchet avec Ma Vie En Vert pour fabriquer un tawashi ou son tote bag. 15 h 00 Spectacle déjanté & burlesque : La Coupe des Rubafons 16 h 00 Animations, jeux et tombola 17 h 00 Fanfare Elan Brass Band 18 h 00 Apéro et panier picnic 19 h 00 Concert Diaz Event : de la pop, de la soul, du jazz, avec ce quatuor porté par une voix féminine ! 22 h 00 DJ set Rom Garneur jusqu’au bout de la nuit ! poussieredocre@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/poussiere-d-ocre/evenements/billeterie-summer-of-pourrain-2022 Programme du SUMMER OF POURRAIN 2022 : 14 h 00 Atelier Zéro Déchet avec Ma Vie En Vert pour fabriquer un tawashi ou son tote bag. 15 h 00 Spectacle déjanté & burlesque : La Coupe des Rubafons 16 h 00 Animations, jeux et tombola 17 h 00 Fanfare Elan Brass Band 18 h 00 Apéro et panier picnic 19 h 00 Concert Diaz Event : de la pop, de la soul, du jazz, avec ce quatuor porté par une voix féminine ! 22 h 00 DJ set Rom Garneur jusqu’au bout de la nuit ! Poussiere d’Ocre

Parc du Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain

dernière mise à jour : 2022-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Pourrain, Yonne Autres Lieu Pourrain Adresse Pourrain Yonne Parc du Domaine de l'Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Ville Pourrain lieuville Parc du Domaine de l'Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Departement Yonne

Pourrain Pourrain Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pourrain/

Summer of Pourrain 2022 Pourrain 2022-08-27 was last modified: by Summer of Pourrain 2022 Pourrain Pourrain 27 août 2022 8 Rue du 24 Août 1944 Parc du Domaine de l'Ocrerie Pourrain Yonne

Pourrain Yonne