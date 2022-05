SUMMER OCEAN ENERGY (12j) Le Tuc de Maa Moliets-et-Maâ Catégories d’évènement: Landes

du vendredi 8 juillet au mardi 19 juillet

Découvrir plusieurs formes de glisse sur mer bien sûr, mais également sur terre, se dépasser et affronter les éléments, tel est le programme varié que nous proposons dans ce cadre magnifique des Landes. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le Tuc de Maa 1099 rue des templiers 40660 MOLIETS ET MAÂ Moliets-et-Maâ Landes

2022-07-08 to 2022-07-19

