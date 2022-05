Summer Mix Party – Soirée Festive Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon Finistère Fêtons la fin de l’année scolaire, la fin du Brevet et le début de l’été ! Cette année, le thème c’est premier de l’an ! De la 6ème à la 3ème tous les collégiens sont invités ! Alors sors ta plus belle tenue ! Au programme : DJ, animations, jeux, projection

