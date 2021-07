Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Summer ice party Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Summer ice party Anglet, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Anglet. Summer ice party 2021-07-09 21:00:00 – 2021-07-09 23:30:00 Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour

Anglet Pyrénées-Atlantiques EUR 4 Musique électro et DJ set. Musique électro et DJ set. +33 5 59 57 17 30 Musique électro et DJ set. Ville d’Anglet dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Anglet Adresse Patinoire de La Barre 299 avenue de l'Adour Ville Anglet lieuville 43.52689#-1.5221