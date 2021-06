Summer Happyculture – 10 Juillet 2021 Parc du chat perché – Cergy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cergy.

Durant le mois de juillet, La Ruche propose le Summer Happy Culture : des ateliers culturels, ludiques et sportifs ! ▬▬▬ **DATE** ► Samedi 10 Juillet – 15h-19h Parc du chat perché à Cergy ► Samedi 17 juillet – 15h-19h Terrain sportif du Verger à Cergy ► Samedi 24 juillet – 15h-19h Terrain sportif de la Lanterne à Cergy ► Samedi 31 juillet (sur inscription) – 15h-19h Parc Anne et Gerard Philippe à Cergy **/!\** Pour les groupes, inscription obligatoire par mail ou téléphone (infos en bas de page) **/!\** ▬▬▬ **PROGRAMME** ►► **Photo poème** [_Tout public_] Découvrez l’atelier photo poème de La Ruche pour une expérience originale de shooting photographique et d’écriture poétique. Alignez images et mots pour créer votre carte postale sensible et personnalisée. À l’issue de l’atelier, chaque participant·e peut repartir avec sa production et son double sera exposé sous forme d’œuvre collective. ►► **Battle de compliments** [_À partir de 10 ans_] Le principe est simple : deux participant·e·s se rencontrent sur scène à travers des joutes verbales flatteuses lors de passages – ou round – préparés ou improvisés et limités dans le temps. Si le format est similaire aux battles et clash plus médiatisés visant à moquer et humilier un adversaire, le contenu de ces joutes est radicalement différent. Il s’agit ici de glorifier et de sublimer l’autre de la plus subtile des manières. Toujours drôles, souvent décalés, ces compliments sont ensuite évalués par un jury sélectionné pour l’occasion ou par le public lui-même, manifestant son adhésion à l’applaudimètre. ►► **Danse break hip hop** [À partir de 10 ans] Nouvelle discipline olympique issue de la culture hip hop, venez découvrir son histoire et vous exercer aussi bien debout qu’au sol. Au programme : des sessions chorégraphiques, des défis et surtout de la danse ! ►► **Sérigraphie** [À partir de 10 ans] Nous vous invitons à pratiquer la sérigraphie dans l’espace public ! Procédé d’impression par pochoir, la sérigraphie peut aussi se pratiquer partout. Les participant·e·s peuvent créer et repartir avec leurs propres créations, inspirées notamment par les affiches artistiques présentées lors du Summer HappyCulture. ►► **Défis sportifs** (Association Ex-Aequo) [À partir de 10 ans] UFO Street : en un contre un ou deux contre deux, participez à différents défis sportifs avec l’association Ex-Aequo ! ►► **Ludothèque géante** (Le jeu pour tous) [Tout public] Ensemble de jeux et de défis à réaliser seul·e ou en équipe face à des professionnel·le·s du jeu ! 31 JUILLET À 19H30 [Tout public] ►► **Restitution des ateliers** pour mettre en valeur le travail d’artistes en herbe (danse et battle de compliments) ! ▬▬▬ **COMMENT VENIR** ► Parc du chat perché Passage de la Marelle 95800 Cergy (Axe Majeur-Horloge) ● Accès gare de Cergy Saint-Christophe (RER A) ● Bus STIVO n°40 Arrêt Mondétour [https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_40.pdf](https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_40.pdf) ● Autoroute A15 sortie 11 vers Cergy/St Christophe ou sortie 12-Puiseux vers Puiseux/Pontoise/Vaureal ► Terrain sportif du Verger Chemin des 4 saisons – Avenue du Centaure 95800 Cergy (Axe Majeur-Horloge) ● Accès gare de Cergy Saint-Christophe (RER A) ● Bus STIVO n°35 Arrêt Le Verger [https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_35.pdf](https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_35.pdf) ● Autoroute A15 sortie 11 vers Cergy/St Christophe ou sortie 12-Puiseux vers Puiseux/Pontoise/Vaureal ► Terrain sportif de la Lanterne 2, avenue du jour 95800 Cergy (Axe Majeur-Horloge) ● Accès gare de Cergy Saint-Christophe (RER A) ● Bus STIVO n°40 Arrêt Lycée Saint-Christophe [https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_40.pdf](https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_40.pdf) ● Autoroute A15 sortie 11 vers Cergy/St Christophe ou sortie 12-Puiseux vers Puiseux/Pontoise/Vaureal ► Parc Anne & Gérard Philippe 2, Chemin du Bac de Gency Quartier Bords d’Oise – Cergy-Village 95000 Cergy ● Accès gare de Cergy Préfecture ● Bus STIVO n°38 Direction Menucourt Arrêt Gency [https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_38.pdf](https://www.stivo.com/files/media/pdf/plans-de-lignes/ligne_38.pdf) ● Autoroute A15 sortie Cergy Préfecture// Direction Cergy village ▬▬▬ **INSCRIPTIONS** (pour la date du 31 juillet) ► Par téléphone Du lundi au vendredi – de 9h30 à 17h30 01 34 41 29 88 ► Par mail [contact@assolaruche.fr](mailto:contact@assolaruche.fr)

Entrée libre, gratuit

dans le cadre de l’opération mon été ma région

