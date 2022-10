Summer Footgolf Trophy Romery Romery Catégories d’évènement: Marne

Marne Romery Avis aux Footgolfeurs!!! Rendez-vous au Footgolf Parc de Champagne à Romery pour finale de la Summer Footgolf Trophy – 2ème édition.

Compétition ouverte à tous, venez participer en simple ou en équipe! Dress Code : Polo, Pull, doudoune, pantalon ou bermuda, chaussettes hautes, basket ou chaussures stabilisées.Les tenues de Football : survêtement maillot et short de foot, crampons moules, crampons vissés sont interdits Possibilité de prendre vos ballons, sinon les ballons sont fournis. Restauration possible sur place (burgers, sandwichs américains sur réservation préalable) Inscrivez vous dès maintenant par téléphone par mail ou sur leur site internet. contact@footgolfparc.fr https://footgolfparc.regiondo.fr/summer-footgolf-trophy Rue de l’Oluze FOOTGOLF PARC EN CHAMPAGNE Romery

