Summer Flow Party à bord du Chateaubriand La Richardais, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, La Richardais. Summer Flow Party à bord du Chateaubriand 2021-07-16 19:45:00 – 2021-07-16 Lieu-dit La Jannaie du Cognet Gare Maritime du barrage de la Rance

La Richardais Ille-et-Vilaine Croisière dînatoire ambiance. DJ set par DJ NEW’G. Information et réservation auprès des croisières Chateaubriand. Vendredi 16 juillet 2021 – Embarquement à 19h45 – Gare Maritime du barrage de la Rance contact@chateaubriand.com +33 2 99 46 44 40 https://www.chateaubriand.com/ Croisière dînatoire ambiance. DJ set par DJ NEW’G. Information et réservation auprès des croisières Chateaubriand. Vendredi 16 juillet 2021 – Embarquement à 19h45 – Gare Maritime du barrage de la Rance dernière mise à jour : 2021-06-24 par

