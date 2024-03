Summer Festiv’Halles Place du Général De Gaulle Saint-Martin-de-Crau, samedi 29 juin 2024.

Summer Festiv’Halles Place du Général De Gaulle Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Mise à l’honneur du « made in Saint martin de Crau » sur le plan festif et gustatif.

Un loto, un défilé de mode et une soirée dansante avec DJ pour le samedi.

Le dimanche, un blind test animé par Stephan Del Corso, suivi de divers groupes musicaux au répertoire varié et entraînant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Place du Général De Gaulle Grande Halle

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur l3pc@outlook.fr

L’événement Summer Festiv’Halles Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2024-02-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)