SUMMER FESTIV’HALLE – The James Brown Tribute Show Halle de Martigues, 21 juillet 2022, Martigues.

SUMMER FESTIV’HALLE – The James Brown Tribute Show

Halle de Martigues, le jeudi 21 juillet à 20:00

Allan Adoté et ses 10 musiciens revisitent le répertoire de James BROWN à travers un show grandiose qui compile tous les plus grands succès de l’artiste ! Entre les rifs de cuivres, le beat et la qualité de la direction musicale, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire vivre un évènement unique et digne des performances légendaires du King de La SOUL ! Allan Adoté est chanteur, auteur, compositeur et interprète. Il a partagé l’affiche avec des groupes comme Crusaders, Al Jareau, Nina Simone ou encore avec les plus grands de la Soul dont Eddy Floyd, Les Blues Brothers et Billy Paul. Il fonda ensuite son propre groupe, dans le même esprit Rythm’s & Blues enrichit d’une touche Soul et Funk : ALLAN AND THE SOUL CONNECTION, avec cuivres, basse, batterie, guitare, clavier et 3 choristes. Avec ce groupe, il accompagna d’ailleurs Gloria Gaynor et Johnny Hallyday, et participa à de nombreux festivals de jazz tels que le Festival de Jazz de Tabarka, de Cognac, de San Remo, de Juan‐les-Pins, ou encore les Francofolies de La Rochelle.

Billetterie lieux habituels et martigues-summerfestivhalle.com

Concert sous les étoiles, sur l’esplanade de la Halle de Martigues

Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-21T20:00:00 2022-07-21T23:59:00