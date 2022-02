SUMMER FESTIV’HALLE – Kool & The Gang Halle de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Kool & The Gang avec plus de cinquante ans de carrière à son actif, est aujourd’hui l’un des groupes de R&B les plus anciens de la scène internationale, reconnu pour son excellence lors de ses performances live. C’est en 1969 que Kool & The Gang sort son premier album introduisant leur style, un mélange de jazz et de funk. En 1973, le groupe est propulsé sur le devant de la scène avec le disque _Wild & Peaceful_, contenant de nombreux hits devenus intemporels comme _Funky Stuff_, _Hollywood Swinging_ ou encore le mythique _Jungle Boogie_.

Billetterie lieux habituels et martigues-summerfestivhalle.com

Concert sous les étoiles, sur l’esplanade de la Halle de Martigues Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

