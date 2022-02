SUMMER FESTIV’HALLE – Julien Doré Halle de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

SUMMER FESTIV’HALLE – Julien Doré Halle de Martigues, 20 juillet 2022, Martigues. SUMMER FESTIV’HALLE – Julien Doré

Halle de Martigues, le mercredi 20 juillet à 20:00

Au-delà de son sourire, de sa voix malicieuse, de ses cheveux et de son humour sur les réseaux sociaux, Julien Doré c’est 14 ans de carrière, 5 albums studio, 1 album acoustique, 5 tournées, plus de 2 millions d’albums vendus, plus de 450 millions de streams, 2 disques de diamant, 1 disque d’or, 1 double disque de platine, 5 Victoires de la musique….Julien Doré est devenu l’un des artistes les plus incontournables de la scène musicale française.

Billetterie lieux habituels et martigues-summerfestivhalle.com

Concert sous les étoiles, sur l’esplanade de la Halle de Martigues Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-20T20:00:00 2022-07-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Halle de Martigues Adresse Rond-point de l'Hôtel de ville, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville Halle de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

SUMMER FESTIV’HALLE – Julien Doré Halle de Martigues 2022-07-20 was last modified: by SUMMER FESTIV’HALLE – Julien Doré Halle de Martigues Halle de Martigues 20 juillet 2022 Halle de Martigues Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône