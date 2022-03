Summer Festiv’Halle – Calogéro Halle de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Summer Festiv’Halle – Calogéro Halle de Martigues, 23 juin 2022, Martigues. Summer Festiv’Halle – Calogéro

Halle de Martigues, le jeudi 23 juin à 20:00

**Présentation :** —————— Près de trois ans après l’énorme succès du LIBERTÉ CHÉRIE TOUR joué devant plus de 400 000 spectateurs, CALOGERO donne rendez-vous à son fidèle public à l’été 2022 pour une tournée des festivals qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable. **En savoir plus :** ——————– * [Site de la Halle de Martigues](https://www.lahalledemartigues.fr/espace-pro/open-agenda/summer-festivhalle-calogero-2-4324) **Localisation :** ——————

Entrée payante

Cette année encore, Martigues vous propose un concert sous les étoiles, sur l’esplanade de la Halle de Martigues. Halle de Martigues Rond-Point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Hôtel de ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T20:00:00 2022-06-23T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Halle de Martigues Adresse Rond-Point de l'Hôtel de ville, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville Halle de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Summer Festiv’Halle – Calogéro Halle de Martigues 2022-06-23 was last modified: by Summer Festiv’Halle – Calogéro Halle de Martigues Halle de Martigues 23 juin 2022 Halle de Martigues Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône