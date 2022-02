SUMMER FESTIV’HALLE – Aloïse Sauvage Halle de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Halle de Martigues, le mercredi 20 juillet à 20:00

Après son premier album Dévorantes, Aloïse Sauvage est de retour cette année avec un nouvel album très attendu. Nommée aux Victoires de la Musique en 2020, cette artiste multi-disciplinaire, actrice, circassienne, danseuse, chanteuse, s’est notamment faite connaître avec son micro suspendu, véritable performance physique.

Concert sous les étoiles, sur l’esplanade de la Halle de Martigues Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

