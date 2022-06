SUMMER FESTIVAL DE L’AMI FRITZ – MAGALIE LOEFFLER

SUMMER FESTIVAL DE L’AMI FRITZ – MAGALIE LOEFFLER, 28 juillet 2022, . SUMMER FESTIVAL DE L’AMI FRITZ – MAGALIE LOEFFLER



2022-07-28 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-28 22:00:00 22:00:00 C’est reparti pour le Festival d’été de l’Ami Fritz à Phalsbourg ! Un concert différent toutes les semaines, en plein air sur la terrasse. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville