Gunsbach Gunsbach Gunsbach, Haut-Rhin Summer Fascht avec Dj Fabrizio Gunsbach Gunsbach Catégories d’évènement: Gunsbach

Haut-Rhin

Summer Fascht avec Dj Fabrizio Gunsbach, 21 août 2021, Gunsbach. Summer Fascht avec Dj Fabrizio 2021-08-21 18:00:00 – 2021-08-21 22:00:00

Gunsbach Haut-Rhin Gunsbach EUR Samedi 21 août c’est la Summer Fascht avec Dj Fabrizio au Restaurant dès 18h !

Puisque le Winter Mountain Festival n’a pas pu avoir lieu cet hiver, le restaurant organise pour vous une fête estivale afin de rattraper le temps et vous retrouver pour une soirée de folie !

Le restaurant de La Maison du Fromage vous attends nombreuses et nombreux pour faire la fête avec Dj Fabrizio aux platines ! Une soirée à ne pas louper…

Style : musique d’ambiance toute génération

Réservation au 03 89 77 45 55

Découvrez le programme complet des activités : https://maisondufromage-munster.com/lesanimations Pour les petits, une aire de jeux juste à côte de la terrasse avec divers modules est accessible

pour s’amuser et se défouler en toute sécurité Restauration à la carte

Le Restaurant de la Maison Du Fromage :

Dans un cadre verdoyant au coeur de la Vallée de Munster (à 15 minutes de Colmar), restaurez-vous au sein d’un établissement à l’esprit bistronomique lounge avec un concept de restauration / animation. Découvrez une carte mettant en avant des plats conviviaux autour de produits locaux, mais pas que ! Le restaurant de La Maison du Fromage vous attends nombreuses et nombreux pour faire la fête

avec Dj Fabrizio aux platines ! Une soirée à ne pas louper… +33 3 89 77 90 00 Samedi 21 août c’est la Summer Fascht avec Dj Fabrizio au Restaurant dès 18h !

Puisque le Winter Mountain Festival n’a pas pu avoir lieu cet hiver, le restaurant organise pour vous une fête estivale afin de rattraper le temps et vous retrouver pour une soirée de folie !

Le restaurant de La Maison du Fromage vous attends nombreuses et nombreux pour faire la fête avec Dj Fabrizio aux platines ! Une soirée à ne pas louper…

Style : musique d’ambiance toute génération

Réservation au 03 89 77 45 55

Découvrez le programme complet des activités : https://maisondufromage-munster.com/lesanimations Pour les petits, une aire de jeux juste à côte de la terrasse avec divers modules est accessible

pour s’amuser et se défouler en toute sécurité Restauration à la carte

Le Restaurant de la Maison Du Fromage :

Dans un cadre verdoyant au coeur de la Vallée de Munster (à 15 minutes de Colmar), restaurez-vous au sein d’un établissement à l’esprit bistronomique lounge avec un concept de restauration / animation. Découvrez une carte mettant en avant des plats conviviaux autour de produits locaux, mais pas que ! dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gunsbach, Haut-Rhin Autres Lieu Gunsbach Adresse Ville Gunsbach lieuville 48.04544#7.16715