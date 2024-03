Summer em dorf Forstheim, vendredi 2 août 2024.

Summer em dorf Forstheim Bas-Rhin

Venez fêter l’été au village de Forstheim et profiter des nombreuses animations (concerts, spectacles, …) notamment du spectacle décentralisé du festival « Mômes en scène ».

La commune de Forstheim et ses associations organisent tout au long de l’été leur Summer em Dorf de la musique, à manger et à boire, des activités et animations pour les enfants, il y en a pour tous les goûts !

Le troisième rendez-vous vous est donné par l’association des parents d’élèves du RPI Eschbach-Forstheim Cartables en folie.

Au programme

– Un spectacle décentralisé du festival Mômes en scènes

– Un concert des jeunes de la musique Saint-Nicolas de Forstheim, d’Jungè Forschmer

– Jeux en bois pour les enfants 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 18:00:00

fin : 2024-08-02 23:59:00

47 rue Principale

Forstheim 67580 Bas-Rhin Grand Est mairie@forstheim.fr

