Summer em dorf Forstheim, vendredi 14 juin 2024.

Summer em dorf Forstheim Bas-Rhin

Venez fêter l’été au village de Forstheim et profiter des nombreuses animations (concerts, spectacles, …).

La commune de Forstheim et ses associations organisent tout au long de l’été leur Summer em Dorf de la musique, à manger et à boire, des activités et animations pour les enfants, il y en a pour tous les goûts !

Le deuxième rendez-vous vous est donné par la musique Saint-Nicolas de Forstheim, dans le cadre champêtre de la trame verte du village.

Au programme

– Jeux en bois pour les enfants 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 18:00:00

fin : 2024-06-14 23:59:00

Forstheim 67580 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Summer em dorf Forstheim a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte