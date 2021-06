Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Summer Deiz : activités de loisirs et initiations sportives Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Summer Deiz : activités de loisirs et initiations sportives Fouesnant, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Fouesnant. Summer Deiz : activités de loisirs et initiations sportives 2021-07-12 – 2021-08-13

Fouesnant Finistère Escalade, Tennis padel, Tir à l’arc, Pétanque, Beach soccer, Molky, Olympiades …

Du 12 juillet au 13 août 2021, participez aux Summer Deiz entre amis ou en famille

(accessibles aux enfants dès 6 ans, accompagnés d’au moins un adulte de leur famille).

1€ par activité et par personne

Le règlement s’effectue sur place auprès de l’animateur, quelques minutes avant l’activité. Les participants sont invités à se présenter sur le site de l’activité 10 min avant l’horaire de début. Inscriptions :

Le nombre de places étant limité il est recommandé de s’inscrire

– par mail : enfance-jeunesse@ville-fouesnant.fr,

– par téléphone : 02 98 94 43 74

ou à la Mairie de Fouesnant, Service Enfance/Jeunesse, du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h30-17h00 Où ?

Les activités ont toutes lieu à Fouesnant. Terrains extérieurs du boulodrome, terrain synthétique de football, salle de tennis de table, tennis de Kerlosquen à Beg-Meil. Découvrez le littoral fouesnantais grâce aux courses d’orientation et au running : Cap-Coz, Beg-Meil et Mousterlin. La plage de Kerambigorn à Beg-Meil se transforme en terrain de jeu spécialement pour les Summer Deiz ! En cas de mauvais temps

Les activités qui se déroulent en extérieur, seront annulées. Les participants inscrits seront informés. Les activités qui se déroulent en intérieur sont maintenues : le tennis de table, l’escalade et le badminton. A noter :

Pour passer de bons Summer Deiz, respectez les recommandations sanitaires en vigueur.

Le matériel fourni est désinfecté après chaque utilisation. Vous pouvez aussi apporter votre propre équipement.

