Summer Day Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Summer Day Tonneins, 25 juin 2022, Tonneins. Summer Day Tonneins

2022-06-25 – 2022-06-26

Tonneins Lot-et-Garonne EUR Ambiance garantie pour cette 7ème édition de Summer Day dédié à l’Art Urbain.

Après avoir investi le City Stade (3 fois), le quartier Place Jules Ferry/Clemenceau, le quartier

Germillac, les graffeurs pourront laisser libre court à leur inspiration pour habiller d’autres murs de la ville…Lieu encore secret !

Autour de ces performances, les animations seront multiples : expo, jeux d’eau, skate, DJ,…

– En partenariat avec la StreetArterie.

– Programme en cours d’élaboration.

– Tout public. Gratuit. Ambiance garantie pour cette 7ème édition de Summer Day dédié à l’Art Urbain. Ambiance garantie pour cette 7ème édition de Summer Day dédié à l’Art Urbain.

Après avoir investi le City Stade (3 fois), le quartier Place Jules Ferry/Clemenceau, le quartier

Germillac, les graffeurs pourront laisser libre court à leur inspiration pour habiller d’autres murs de la ville…Lieu encore secret !

Autour de ces performances, les animations seront multiples : expo, jeux d’eau, skate, DJ,…

– En partenariat avec la StreetArterie.

– Programme en cours d’élaboration.

– Tout public. Gratuit. Le Point Commun

Tonneins

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Ville Tonneins lieuville Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Summer Day Tonneins 2022-06-25 was last modified: by Summer Day Tonneins Tonneins 25 juin 2022 Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne