Saint-Cannat Saint-Cannat Bouches-du-Rhône, Saint-Cannat Summer chill by Villa Minna Saint-Cannat Saint-Cannat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Cannat

Summer chill by Villa Minna Saint-Cannat, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Cannat. Summer chill by Villa Minna 2021-07-08 19:30:00 – 2021-07-08 00:30:00 Roque Pessade CD 17

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône 15 45 Une soirée dans un cadre privilégié avec en guest un chef de la région

qui déplace sa brigade au milieu des vignes pour vous régaler de ses créations !

Avec celles-ci un verre de MINNA, le son d’un groupe pop rock, quelques copains… et on y est! c’est ca l’esprit summer chill !



Pour en savoir plus sur les groupes de musique et les chefs pour chaque soirée, rdv sur la page Facebook ou Instagram de Villa Minna.



Réservation obligatoire ! Bon son, bon vin, copains ! contact@villaminna.fr +33 6 67 55 36 86 http://www.villaminnavineyard.fr/ Une soirée dans un cadre privilégié avec en guest un chef de la région

qui déplace sa brigade au milieu des vignes pour vous régaler de ses créations !

Avec celles-ci un verre de MINNA, le son d’un groupe pop rock, quelques copains… et on y est! c’est ca l’esprit summer chill !



Pour en savoir plus sur les groupes de musique et les chefs pour chaque soirée, rdv sur la page Facebook ou Instagram de Villa Minna.



Réservation obligatoire ! dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Cannat Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Cannat Adresse Roque Pessade CD 17 Ville Saint-Cannat lieuville 43.59161#5.29012