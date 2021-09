Summer Camp : retour de colo Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 1 octobre 2021, Nantes.

2021-10-01

Cet été avait lieu la première édition du Summer Camp, un stage de création proposé aux rappeuses amatrices de Loire-Atlantique. Pendant cinq jours, douze artistes ont investi les studios de Trempo pour travailler la production, l’écriture, l’interprétation, l’enregistrement et la promotion avec le soutien et les conseils de professionnelles de la musique : beatmaker, rappeuses, social media manager, ingénieure du son… Cette soirée propose d’aller à la rencontre de celles qui ont fait le Summer Camp (organisatrices, intervenantes et stagiaires) et de partager l’expérience d’un stage de création musicale en non-mixité. La rencontre sera suivie de la diffusion du reportage sonore “Nous, rappeuses” réalisé lors du Summer Camp par Laure Bourru, accompagné des photos de Margaux Martin’s, ainsi que des live vidéos des rappeuses en studio. Elle se terminera par un DJ set de COSMA. Avec : Pumpkin (rappeuse et coordinatrice artistique), Mélanie Gourvès (sociologue en charge d’une étude sur les effets de la non-mixité sur la création artistique), F6NA (beatmaker intervenante) et les stagiaires du Summer Camp. Organisé par Trempo, La.Club et Pick Up Production, dans le cadre du festival Hip Opsession Musique. En partenariat avec le CNM et le Conseil départemental de Loire-Atlantique. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

