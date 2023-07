Summer camp league : tournoi Fifa Bibliothèque Assia Djebar Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Du samedi 08 juillet 2023 au samedi 19 août 2023 :

samedi

de 14h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 13h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

« Oué y’a Fifa ? Y’a Fifa ? » Et bien oui ! il y a Fifa ! et il y aura Fifa tout l’été sur la playstation de la bibliothèque. Echauffe tes doigts, révise tes dribbles et remporte peut-être la coupe de la Summer Camp League 2023 !!!

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

Bibliothèque Assia Djebar Tournoi fifa