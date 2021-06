Coutras Coutras Coutras, Gironde Summer break Coutras Coutras Catégories d’évènement: Coutras

Gironde

Summer break Coutras, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Coutras. Summer break 2021-07-30 21:00:00 – 2021-07-30

Le Summer break, c'est trois heures de show à bord d'un Combi-Scène, de mise en son et lumière. Dans une ambiance de festival électro au son Dance Floor, cette soirée dédiée au jeunes est un rendez-vous incontournable de l'été. Entre amis ou en famille, venez vous amuser et faire la fête avec JLOW, leDJ qui enflamme le web ! Cet événement est aussi l'occasion de redécouvir SARAH, l'une des plus belles vois de » The Voice ». Dès 19h L'association Coutras Action vous prospose un marché gourmand où les producteurs locaux vous font découvir leur spécialités

