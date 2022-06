Summer Beach Tennis Tour, 4 août 2022, .

Summer Beach Tennis Tour



2022-08-04 – 2022-08-07

Sur les 4 jours, accueil du grand public, animations, découverte.

Jeudi : tournoi vacanciers

Vendredi : tournois jeunes et qualifications BT2000

Samedi et dimanche : tournoi BT 250 et BT 2000

dernière mise à jour : 2022-06-19 par