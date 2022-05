SUMMA DE ARVO PÄRT Boulogne-sur-Mer, 14 mai 2022, Boulogne-sur-Mer.

SUMMA DE ARVO PÄRT Eglise Saint Nicolas

Place Dalton Boulogne-sur-Mer

2022-05-14 – 2022-05-14

Eglise Saint Nicolas

Place Dalton Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer CONCERT CLASSIQUE / UNE CRÉATION DE L’ENSEMBLE ALIA MENS

Samedi 14 mai à 20 H

– Direction musicale : Olivier Spilmont

« Nous avons besoin d’aide. Beaucoup en sont conscients. Le monde le crie dans toutes les langues, par bien des signes. « Ce qui ne nous sauve pas immédiatement n’est rien », nous dit Christian Bobin. La musique de Pärt possède ce don. Ce radicalement simple. D’une simplicité qui a payé sa dette : retrancher ce qui n’est pas essentiel. « Les sons sont là pour entourer le silence » nous dit le compositeur. Cette musique nous arrête. Comme une main inconnue posée sur l’épaule. Elle nous apprend à écouter. Elle nous soigne. En un mot, elle nous aide à respirer. C’est le cadeau d’un homme dont les yeux se moquent de lui-même. Une révélation qui nous dit encore une fois que le temps et l’intemporalité sont frère et sœur. Que la véritable présence ne peut se dévoiler sans absence. Ce concert sera accompagné par les mots de Christian Bobin mis en lumière par un dispositif scénique. Deux respirations au Sétar et aux percussions perses viendront ponctuer ce parcours de voix nues. Sajad Kiani et Julien Lahaye nourriront ces moments par une musique sans parole, directement reliée soit aux différents textes et mots mis en musique par Arvo Pärt, soit par la structure musicale elle-même. La musique perse offrant un miroir éloquent à la conception de la musique d’Arvo Pärt. » Olivier Spilmont

Programme: The Deer’s cry – Virgencita – Drei Hirtenkinder aus Fatima – Da Pacem Domine – Summa – Most Holy Mother of God – Habitare Fratres In Unum

INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer

Du mardi au samedi de 13h à 19h

Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

+33 3 21 87 37 15

