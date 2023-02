SUM, Poésie sonore et gestuelle Auditorium Pierre Claveleau, 30 mars 2023, Lapouyade OTI du Libournais Lapouyade.

SUM, Poésie sonore et gestuelle

2023-03-30 09:30:00 – 2023-03-31

Poésie sonore et gestuelle

Créé avec et pour les tout-petits, SUM explore l’expression musicale et gestuelle des corps et leur language, et peint avec douceur les rapports sensibles qui existent entre nos 5 sens et l’intuition, la communication, la découverte de soi.

Je suis vivant, je suis un corps. Je suis un corps qui ressent, qui s’imprègne et qui écoute. Peu importe la forme, j’agis, je réagis et j’explore encore. Des bruits, des gestes, des sons et des mouvements. Je m’exprime ici et maintenant, dehors et dedans. Je suis un corps patient qui créé en jouant. Je suis un corps, je suis vivant.

