Sultana & Solveig Peniche Marcounet Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Plongez dans un voyage sensoriel à la rencontre de ces deux chanteuses aux timbres cristallins et envoûtants.

Sultana et Solveig. Deux chanteuses, auteures et compositrices, dont la musique inspire le voyage se nourrissant de métissage. Les deux femmes partagent le même sens de la sororité, de la générosité et l’envie de chanter ensemble pour se produire sur des scènes communes.

Des couleurs musicales distinctes mais complémentaires chez ces deux artistes aux sourires contagieux :

– l’univers métissé entre world music et chanson de Sultana, insufflé par une combinaison subtile de rythmes insulaires et par sa voix chaleureuse et sensuelle, en français, espagnol avec un soupçon d’arabe.

– la pop poétique de Solveig qui se plaît au mélange des genres, folk, soul, parfois ethnique et qui sait caresser notre âme avec ses envolées lyriques.

Sultana a sorti son troisième opus, « UNI VERS ELLE », qui porte un titre hautement symbolique en hommage à l’amour, à la Nature, à notre Terre-Mère. Dix compositions à travers lesquelles l’artiste célèbre les thèmes de la liberté, l’amour, l’éveil, la transmission, l’amitié, tissant le lien indispensable entre le féminin et le masculin, le Yin et le Yang.

Solveig présente quant à elle son EP “FACE À FACE”, des chansons livrées avec sincérité et une joie communicative. Sous son chapeau, la chanteuse aux deux visages, à la fois solaire et empreinte de mélancolie, aime nous conter ses histoires de vie, qu’elle nous retranscrit avec force et une sensibilité à fleur de peau. En somme, un peu de douceur dans un monde de brutes.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

SULTANA & SOLVEIG