Sultana en concert au Barbizon Le Barbizon, 1 avril 2023, Paris.

Le samedi 01 avril 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

A l’occasion de la sortie de son nouvel album « UNI VERS ELLE » Sultana poursuit sa tournée pour un concert exceptionnel avec 10 musiciens sur scène !

Auteure, compositrice, interprète, Sultana vous invite au voyage au gré de son univers métissé. Un périple entre World Music et Chanson insufflé par une combinaison subtile de rythmes insulaires et par sa voix chaleureuse et sensuelle. De son vrai prénom, dixit « la Reine », symbole de la féminité, du partage et de la générosité, Sultana chante en français et espagnol avec une touche d’arabe, la femme libre et sensible qui aspire au moment présent avec un optimisme rayonnant et une énergie débordante.

« UNI VERS ELLE », le troisième opus de Sultana porte un titre hautement symbolique en hommage à la féminité, à l’amour, à la Nature, notre Terre-Mère, invoquant un lien fort au féminin sacré, à l’écoute de son cœur, de son intuition, de sa puissance intérieure et créatrice pour s’accomplir pleinement. Dix compositions à travers lesquelles Sultana célèbre les thèmes de la liberté, l’amour, l’éveil, la transmission, l’amitié, la gratitude tissant le lien indispensable entre le féminin et le masculin, le Yin et le Yang deux énergies complémentaires pour une dualité universelle.

Plongez dans un voyage sensoriel où le cœur de l’Amérique latine et de l’Afrique vibre aux échos de la voix envoûtante et solaire de la chanteuse. Sultana s’est nourrie de multiples collaborations s’entourant d’une dizaine de musiciens. Cosmopolite, sa musique voyage, se partage et emprunte des rythmes et sonorités de différentes contrées. De l’Occident à l’Orient, artiste résolument sans frontières dans sa musique comme dans les thématiques qu’elle évoque, Sultana offre une ode à l’espoir et la transcendance, le résultat ne peut être que “UNI VERS ELLE“.

« En résumé, Sultana c’est une voix rayonnante chantant sur une musique solaire. Qui dit mieux? » Sébastien Bonnays. Prog Female Voices

Le Barbizon 141 rue de Tolbiac 75013 Paris Le Barbizon

Barbizon Sultana « Uni Vers Elle »