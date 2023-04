CHEMINADE «Du lopin au fer : chevaleresque savoir-faire» Sully-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

2023-06-28 10:00:00 – 2023-06-28

Loiret . – par l’Office de Tourisme du Val de Sully – Tel un adage « Parage et Ferrage sont les deux mamelles de la maréchalerie ». Partons à la rencontre d’un savoir-faire ancestral où Marc Mosset, dernier maréchal-ferrant du Val de Sully, nous accueille autour de sa forge pour la formation d’un fer à cheval dont il a l’apanage. Techniques dispensées, l’artisan qui a pour finalité la protection des sabots des équidés, démontrera les différentes phases de son labeur, de la réception de la tige en acier qu’il façonnera,… jusqu’au ferrage d’un cheval. – Durée : 2h – Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour un départ groupé en covoiturage – OT VAL DE SULLY

