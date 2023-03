Concert de Printemps Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Concert de Printemps, 15 avril 2023, Sully-sur-Loire. Place Saint-Germain

Loiret Sully-sur-Loire . – par la Société musicale de Sully sur Loire – Avec pour invitée, l’Harmonie de Neuville aux Bois. Au programme musical : musiques de films, musique pop mais aussi morceaux de compositeurs. En somme ; un programme varié !

La deuxième partie de ce concert sera assurée par l’harmonie de Neuville aux Bois.

A la fin du concert, les deux harmonies jouerons également quelques morceaux ensemble. flavie.hussonnois@outlook.fr Sté Musicale de Sully

