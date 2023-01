Sully Carnavalesque ! Voyage-Spectacle de Thomas Volatier Sully Sully Sully Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Saône-et-Loire Sully 1.2 1.2 EUR L’incroyable Château de Sully a répondu à l’invitation de février qui n’est jamais autant vitaminé que durant son pétillant rendez-vous masqué. La Demeure Historique des Ducs de Magenta revêt son nouvel habit de fête et son masque di Carnevale di Venezia pour festoyer comme au Moyen-Âge juste avant le Carême et ses 40 jours de vaches maigres. Car durant les prochaines vacances, les tissus, les confettis, les serpentins et autres notes de musique virevoltent au cœur des appartements pendant que les lustres à pampilles souhaitent la bienvenue à la nouvelle énergie annuelle qui s’annonce. ?Fouillez dans vos malles, enfilez vos joyeux costumes, fixez vos coiffes extraordinaires et petits comme grands, entrez dans la farandole de l’Histoire et de la Beauté ! info@chateaudesully.com +33 3 85 82 09 86 Château de Sully 4 Rue du Château Sully

