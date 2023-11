Sullivan Fortner New Morning Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif normal : 26 EUR

Unanimement célébré par ses pairs comme l’un des pianistes les plus brillants de sa génération, Sullivan Fortner fait paraître aujourd’hui avec « Solo Game » un double-album particulièrement stimulant

Présentant, comme en miroir, un fantastique opus solo traversant par des chemins de traverse érudits toute l’histoire du piano-jazz et une oeuvre électro-acoustique expérimentale constamment surprenante et parfaitement insituable, ce recueil hybride offre à Sullivan Fortner l’occasion de faire dialoguer malicieusement tradition(s) et modernité(s) et de replacer au coeur du jazz et de sa poétique ces principes actifs parfois un peu oubliés que sont la prise de risque et, surtout, le goût du jeu.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit aujourd’hui « Solo Game » que Sullivan Fortner a clairement conçu comme la fusion entre une partie « Solo » s’inscrivant avec un mélange d’humilité, de maturité et d’audace dans la grande tradition du piano solo et une partie « Game » développant à partir d’une multitude de claviers et d’effets électroniques un univers féérique et ludique, expérimentant de nouveaux rapports entre composition et improvisation.

Conçu en étroite collaboration avec le pianiste Fred Hersch qui en a édicté les règles et assuré la direction artistique, « Solo » est en soi un événement puisqu’il marque les grands débuts phonographiques de Sullivan Fortner dans cet exercice toujours périlleux (et décisif dans une carrière!) du solo absolu. Cocktail subtil de standards rares et de thèmes empruntant à une grande variété de styles, le répertoire s’est décidé en plusieurs temps. Fred Hersch a d’abord demandé à Fortner de lui fournir une liste de ses morceaux préférés, dans laquelle il a lui-même effectué une première sélection. Puis quatre séances d’enregistrements ont été programmées au cours desquelles Hersch a proposé chaque fois 6 morceaux puisés dans cette seconde liste, le jeu étant pour Fortner d’en offrir une interprétation sur le vif, sans préparation et sans possibilité de deuxième prise.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20231203-5824-sullivan-fortner.html

