Sulfate de Cuivres – Concert Pop2Jazz Lannion, 12 mars 2022, Lannion.

Sulfate de Cuivres – Concert Pop2Jazz Chapelle Saint-Anne 2 rue de Kerampont Lannion

2022-03-12 – 2022-03-12 Chapelle Saint-Anne 2 rue de Kerampont

Lannion Côtes d’Armor

Trois ans après le succès de leur spectacle Pop&Jazz, les Lannionnais de Sulfate de Cuivres ressortent trompettes, trombones, tuba et percussions pour le second volet : Pop2Jazz.

Avec un an de prolongation pour peaufiner, le public pourra enfin découvrir les nouveaux arrangements du groupe dans un répertoire exclusivement cuivré ! Un programme revu à cette occasion de fond en comble et qui revisite les plus grands succès de la musique pop-rock (des Beatles à Britney Spears en passant par ABBA, Queen et bien d’autres), avec une pointe de jazz, de soul et d’improvisation (Maynard Ferguson, Amy Winehouse, Bill Withers, Lionel Richie, …).

Réservation recommandée par sms.

sulfatedecuivres@gmx.fr +33 6 30 81 35 08 http://www.sulfatedecuivres.com/

