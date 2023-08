Jules Henriel / Gernika Sulauze BeerGarden Miramas, 25 août 2023, Miramas.

Jules Henriel / Gernika Vendredi 25 août, 19h00 Sulauze BeerGarden Entrée libre

La Guinguette Sonore s’offre une petite mise au vert le temps d’un warm-up apéritif au BeerGarden de Sulauze une semaine pile avant le festival!

Au menu:

Gernika : Gernika ne se présente pas, il se vit! Des textes en français, une guitare sèche une interprétation pleine de sincérité par celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il se murmure qu’il a participé à la dernière édition de la Guinguette Sonore dans un groupe volcanique venu du sud de la France!

Jules Henriel : On ne vous présente plus Jules, chanteur et leader de Parade, qui nous fait l’honneur de nous présenter son projet solo! Si la tonalité est plus folk, le bonhomme et ses chansons sont toujours aussi habitées!

_____________________________________________________________

Sulauze BeerGarden Chemin du vieux sulauze, 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:30:00+02:00

