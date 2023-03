« A fleur de peau » la découverte du métier d’artisan maroquinier sukiparis, 1 avril 2023, Paris.

Venez confectionner une pièce de petite maroquinerie pour découvrir les différentes techniques et finitions du travail du cuir dans notre atelier maroquinerie situé dans le 17ème à Paris.

Nous vous accueillerons dans un endroit chaleureux, plein d’histoire pour vous sensibiliser à nos savoir-faire artisanaux.

Nous vous présenterons notre travail, en vous parlant du cuir, de nos fournisseurs et de notre démarche créative liée aux impacts écologiques.

Vous pourrez fabriquer un porte-carte ou un porte-clé personnalisé.

Couper, coller, piquer, percer, marquer, gainer, tresser, poncer, teindre….

Une farandole de techniques qui vous dévoileront les secrets de notre savoir-faire.

Bienvenue chez Sukiparis

sukiparis 6 rue Labie 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Ternes Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Atelier maroquinerie atelier do it yourself

Florent Mahiette