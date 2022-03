SUIVRE LES CÉLÈBRES CONFERENCES TEDX SACLAY 2022 La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

SUIVRE LES CÉLÈBRES CONFERENCES TEDX SACLAY 2022 La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 23 juin 2022, ELANCOURT. SUIVRE LES CÉLÈBRES CONFERENCES TEDX SACLAY 2022

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le jeudi 23 juin à 20:00

Tout public Pour cette 7e édition, La Commanderie vous invite à suivre en direct la soirée du TedX Saclay 2022 qui se déroule à EDF Lab (Palaiseau) et l’ensemble des conférences : en 10 minutes, des intervenants (speakers) vont défendre une dernière conviction. Cette année le thème est « Cohérences » et explorera de larges thématiques comme l’urbanisme, l’intelligence artificielle et… de nombreuses surprises. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Rencontre – Sciences La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T20:00:00 2022-06-23T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

SUIVRE LES CÉLÈBRES CONFERENCES TEDX SACLAY 2022 La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-06-23 was last modified: by SUIVRE LES CÉLÈBRES CONFERENCES TEDX SACLAY 2022 La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 23 juin 2022 Élancourt La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

ELANCOURT