Découvrez la Maison de la choucroute – Le Pic Suivre fléchage Meistratzheim, 31 août 2023, Meistratzheim.

Meistratzheim,Bas-Rhin

Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installations de production, avec dégustation. Billets en vente à l’Office de Tourisme..

2023-08-31 fin : 2023-12-31 16:00:00. EUR.

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est



Guided tour of a sauerkraut factory and its production facilities, with tasting. Tickets on sale at the Tourist Office.

Visita guiada a una fábrica de chucrut y sus instalaciones de producción, con degustación. Venta de entradas en la Oficina de Turismo.

Geführte Besichtigung einer Sauerkrautfabrik und ihrer Produktionsanlagen mit Verkostung. Tickets im Tourismusbüro erhältlich.

