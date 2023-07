Les Labassères en fêtes ( suivre auberge « Chez Lazare ») Arros-de-Nay, 9 juillet 2023, Arros-de-Nay.

Arros-de-Nay,Pyrénées-Atlantiques

Pour clôturer les fêtes, vous retrouverez au programme:

-11h30 : Messe

-12h: Apéritif du comité animé par la banda Lous Esberits

Sur réservation..

2023-07-09

( suivre auberge « Chez Lazare ») Place Pareilh

Arros-de-Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To round off the festivities, the program includes

-11:30 am: Mass

-12pm: Aperitif hosted by the committee and accompanied by the banda Lous Esberits

Reservations required.

Como colofón a las fiestas, el programa incluye

-11.30 h: Misa

-12h: Aperitivo del Comité amenizado por la banda de música Lous Esberits

Reserva obligatoria.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten finden Sie sich im Programm wieder:

-11.30 Uhr: Messe

-12 Uhr: Aperitif des Komitees, musikalisch umrahmt von der Banda Lous Esberits

Reservierung erforderlich.

