Les Labassères en Fête ( suivre auberge « Chez Lazare ») Arros-de-Nay, 8 juillet 2023, Arros-de-Nay.

Arros-de-Nay,Pyrénées-Atlantiques

Venez nombreux au concert qu’organise le Comité des fêtes Les Labassères..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

( suivre auberge « Chez Lazare ») Place de Pareilh

Arros-de-Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the concert organized by the Comité des fêtes Les Labassères.

Vengan todos al concierto organizado por el Comité de Fiestas de Les Labassères.

Kommen Sie zahlreich zum Konzert, das das Festkomitee Les Labassères organisiert.

Mise à jour le 2023-07-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay