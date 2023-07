Les Labassères en Fête (suivre Auberge « Chez Lazare ») Arros-de-Nay, 7 juillet 2023, Arros-de-Nay.

Arros-de-Nay,Pyrénées-Atlantiques

Venez composer votre menu et partager un repas en convivialité avec des producteurs locaux..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 23:00:00. .

(suivre Auberge « Chez Lazare ») Terrain de Fêtes des Labassères

Arros-de-Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and compose your own menu and share a convivial meal with local producers.

Venga a confeccionar su propio menú y a compartir una comida de convivencia con los productores locales.

Stellen Sie sich Ihr Menü zusammen und genießen Sie eine Mahlzeit in geselliger Runde mit lokalen Produzenten.

Mise à jour le 2023-07-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay