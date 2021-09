Suivons nos voies d’hier à aujourd’hui! Le patrimoine ferroviaire à la portée de tous Route des Romains, 18 septembre 2021, Strasbourg.

Suivons nos voies d’hier à aujourd’hui! Le patrimoine ferroviaire à la portée de tous

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Route des Romains

### On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Venez découvrir comment quelques voies et chemins disparus nous mènent à la gare ferroviaire de Strasbourg d’aujourd’hui. Petite surprise à la fin! Où se trouvait la première gare ferroviaire de Strasbourg ? Qu’ont la Route des Romains, la Villa Gruber et le tram F à Koenigshoffen en commun ? Venez découvrir, seul(e) ou en famille, à l’aide de quelques indices, comment ces voies et chemins disparus nous mènent à la gare ferroviaire de Strasbourg d’aujourd’hui. Un patrimoine invisible et pourtant, par endroit, juste devant nos yeux ! Une petite surprise vous attend à la fin !

2 €/personne, groupes de 10 personnes max. Sur inscription. Merci de faire l’appoint. Apporter un crayon. Atelier en extérieur. Une confirmation de la tenue de l’atelier vous sera envoyée par mail la veille au soir.

On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Venez découvrir comment quelques voies et chemins disparus nous mènent à la gare ferroviaire de Strasbourg d’aujourd’hui. Petite surprise à la fin !

Route des Romains Parc des Romains, 67200 Strasbourg Koenigshoffen Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:15:00 2021-09-18T09:45:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00