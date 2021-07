Suivons les traces Brocas, 26 août 2021-26 août 2021, Brocas.

Suivons les traces 2021-08-26 – 2021-08-26

Brocas Landes Brocas

Balade sur le sentier de randonnée à la recherche de traces d’animaux et moulage d’empreintes.

Facile – 3h00 – A partir de 10 ans

Sur réservation.

En cas de mauvais temps, les animations seront annulées.

S’équiper de chaussures et de vêtements adaptés au terrain, casquette ou chapeau ;

Prévoir de quoi boire et manger éventuellement ; ne pas oublier une lotion anti-moustique et de la crème solaire.

Les places seront limitées en fonction des préconisations liées à la situation sanitaire.

dernière mise à jour : 2021-06-14 par