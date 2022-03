Suivons les jardiniers ! Domaine national du château de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Les samedi 4 et dimanche 5 juin, nos jardiniers, ouvriers d’art et techniciens du ministère de la Culture, s’engagent pour animer des visites commentées. À cette occasion, ils présenteront l’évolution du Domaine à travers la thématique du changement climatique sur la biodiversité. Le point de rendez-vous sera la cour d’honneur du château. Ils proposent d’accueillir le public à 10h30 et 14h30 pour une visite basée sur leurs connaissances et expériences, des échanges rares et riches qui se révèleront indispensables à l’appréhension du Domaine.

Selon les conditions météo, n’oubliez pas de vous équiper contre la pluie. Dans tous les cas, les chaussures de marche sont recommandées.

Le Domaine du château de Pau fête les jardins à travers le prisme du changement climatique en proposant des visites commentées du parc par ses jardiniers, fins connaisseurs de l’évolution du site. Domaine national du château de Pau 2 rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Pau Pyrénées-Atlantiques

