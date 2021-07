Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Isère, Saint-Laurent-du-Pont Suivis participatifs de la qualité des eaux du Guiers Mort Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Catégories d’évènement: Isère

Saint-Laurent-du-Pont

Suivis participatifs de la qualité des eaux du Guiers Mort Saint-Laurent-du-Pont, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Laurent-du-Pont. Suivis participatifs de la qualité des eaux du Guiers Mort 2021-07-03 09:00:00 – 2021-07-03 12:00:00

Saint-Laurent-du-Pont Isère Saint-Laurent-du-Pont Le temps d’une matinée, venez participez aux relevés de la qualité des eaux du Guiers Mort. Avec les pêcheurs du Haut Guiers, vous apprendrez à utiliser la mallette pédagogique pour étudier de nombreux éléments essentiels à la vie dans un cours d’eau.. accueil@parc-chartreuse.net http://www.parc-chartreuse.net/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Laurent-du-Pont Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Laurent-du-Pont Adresse Ville Saint-Laurent-du-Pont lieuville 45.39061#5.7355