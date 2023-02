Suivi photographique des insectes pollinisateurs Saint-Martin-Longueau SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte Saint-Martin-Longueau Catégories d’Évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau

Suivi photographique des insectes pollinisateurs, 28 juin 2023, Saint-Martin-Longueau SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte Saint-Martin-Longueau. Suivi photographique des insectes pollinisateurs Saint-Martin-Longueau Oise

2023-06-28 10:00:00 – 2023-06-28 16:00:00 Saint-Martin-Longueau

Oise Saint-Martin-Longueau 0 0 0 Le conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France organise la première édition d’un programme de sciences participatives à vivre ensemble sur les Marais de Sacy ! Amenez un appareil photos et la magie s’opèrera !

En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

des Pays d’Oise et d’Halatte. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte Le conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France organise la première édition d’un programme de sciences participatives à vivre ensemble sur les Marais de Sacy ! Amenez un appareil photos et la magie s’opèrera !

En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme

des Pays d’Oise et d’Halatte. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte tourisme@oise-halatte.fr +33 3 44 72 35 90 https://oisehalatte-tourisme.eu/ ©CEN des Hauts de France

Saint-Martin-Longueau

dernière mise à jour : 2023-02-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Saint-Martin-Longueau Autres Lieu Saint-Martin-Longueau Adresse Saint-Martin-Longueau Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte Ville Saint-Martin-Longueau SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte Saint-Martin-Longueau lieuville Saint-Martin-Longueau Departement Oise

Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte Saint-Martin-Longueau Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-longueau sim aisne/oise/somme hdf - office de tourisme des pays d'oise et d'halatte saint-martin-longueau/

Suivi photographique des insectes pollinisateurs 2023-06-28 was last modified: by Suivi photographique des insectes pollinisateurs Saint-Martin-Longueau 28 juin 2023 Oise Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau, Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte

Saint-Martin-Longueau SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte Saint-Martin-Longueau Oise