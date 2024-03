Suivi photographique des insectes pollinisateurs Lussat, samedi 8 juin 2024.

Munissez-vous de votre smartphone ou de votre appareil photo et surtout ouvrez l’oeil !

Il s’agit de repérer les insectes posés sur des fleurs pour leur tirer le portrait. Vous leur découvrirez des couleurs et formes insoupçonnées…

Nous créerons ensemble votre compte sur l’application SPIPOLL pour transmettre vos premières observations.

Par la suite, vous pourrez partir seuls à la rencontre des insectes pollinisateurs de votre jardin ou de votre village et apporter votre pierre à l’édifice de la connaissance des espèces ! l’après-midi, horaire précisé lors de l’inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine rn-etang-landes@cg23.fr

