Haut-Rhin

Office de tourisme de Colmar, le dimanche 19 septembre à 10:30 Gratuit. Réservation obligatoire.

Et c’est parti pour une promenade le nez en l’air dans la vieille ville, à la découverte de ses belles enseignes humoristiques ! De l’époque des corporations à nos jours, elles se racontent… Office de tourisme de Colmar Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

