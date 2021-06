Revel Revel Isère, Revel Suivez un accompagnateur, jusqu’au Refuge de la Pra Revel Revel Catégories d’évènement: Isère

Suivez un accompagnateur, jusqu’au Refuge de la Pra Revel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Revel. Suivez un accompagnateur, jusqu’au Refuge de la Pra 2021-06-26 – 2021-06-27 Parking du refuge de la Pra Freydière

Revel Isère Revel Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, vous partez pour une immersion dans la haute montagne, lacs, pics, éboulis, moraine, glacier d'hier et d'aujourd'hui. coeurdebelledonne@gmail.com +33 4 76 45 08 17 https://www.helloasso.com/associations/coeur-de-belledonne/evenements/nuit-des-refuges-la-pra

