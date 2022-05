Suivez les visites flash et partez à la découvertes des nouvelles salles et oeuvres exposées. Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022 19:00, Tours.

Après le raccrochage des salles sur le paysage et la peinture de Salon à la fin du 19ᵉ siècle, ainsi que l’installation de nouvelles oeuvres dans la salle Art Déco, le musée continue sa transformation

… avec l’installation d’une salle consacrée à _l’artiste et son atelier au 19ᵉ siècle_ et d’une réouverture de la salle contemporaine dédiée à la _Nouvelle école de Paris_ avec des nouveaux dépôts du Centre national des arts plastiques d’oeuvres de Lalan, Tal-Coat, Arpad Senes, Shafic Abboud, Marta Pan…

Un nouvel espace est consacré au 16ᵉ siècle européen, prolongé par une extension des collections de peintures françaises 17ᵉ siècle. Quant à la salle Foulon de Vaulx, elle s’est refait une beauté pour mieux mettre en valeur les beaux portraits de Melle Sallé par Van Loo et de Melle Prévost par Raoux.

Le musée a la chance d’accueillir des oeuvres du musée des Beaux-arts de Valenciennes fermé pour travaux de rénovation. Les visiteurs auront donc le plaisir de découvrir des oeuvres de Jean-Baptiste Pater, Michel Barthélémy Olivier, Jean-Baptiste Carpeaux, Adrienne Grandpierre-Deverzy, Edgar Degas ou encore Natalia Gontcharova.

L’ancien palais des Archevêques de Tours, aujourd’hui musée des Beaux-Arts, figure parmi les sites majeurs du Val de Loire.

Cet ensemble architectural est constitué d’édifices qui se sont succédé de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe s. : rempart et tour gallo-romains (IVe s.), vestiges de l’église Saint Gervais – Saint Protais (IVe-XIIe s.), salles des États généraux (XIIe- XVIIIe s.), ancien palais du XVIIe s. A la veille de la Révolution, la cour d’entrée est close par un hémicycle précédé d’une porte monumentale formant un arc de triomphe, tandis que l’ancienne Salle des États généraux est transformée en chapelle avec colonnade à l’antique.

Le fonds le plus ancien des collections est constitué d’oeuvres saisies en 1794 dans les églises et les couvents de Tours et des environs, en particulier dans les abbayes de Marmoutier, La Riche et Bourgueil, ainsi que dans les châteaux de Chanteloup et de Richelieu.

Créé officiellement en 1801, le musée bénéficie de l’envoi par le Muséum Central, futur musée du Louvre, de trente tableaux dont une importante série de morceaux de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture.

C’est à cette même époque que le musée reçoit l’Ex-voto de Rubens et les deux panneaux d’Andrea Mantegna, chefs-d’oeuvre de la Renaissance italienne. Dépôts de l’État, legs et dons enrichissent le musée tout au long du XIXe et XXe s. d’oeuvres de Champaigne, Corneille, Coypel, Nattier, Perronneau,b Rembrandt, auxquelles s’ajoute en 1963 le legs du peintre et collectionneur Octave Linet constituant ainsi l’une des plus grandes collections de Primitifs italiens de France.

Le XIXe siècle est illustré par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme, le réalisme (Suvée, Taillasson, Belly, Delacroix, Bastien-Lepage, Gervex, Cazin, Rodin…). L’impressionnisme, le postimpressionnisme et le symbolisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas…

Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff….

18 place François Sicard 37000 Tours 37000 Tours Centre-Val de Loire